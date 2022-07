Mario Rui: “Danno il Napoli per spacciato? Questo ci carica di più” (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMario Rui, ha parlato quest’oggi su Kiss Kiss Napoli direttamente da piazza Plebiscito a Castel di Sangro. Di seguito le sue parole: “Rispetto agli anni precedenti è cambiato il modo di vivere il ritiro. Quest’anno si fa più fatica rispetto agli altri anni a causa del caldo. In termini di preparazione vogliamo dire continuità agli anni scorsi lavorando con la palla. 4-3-3? Dipende da come si interpreterà la partita. Rispetto a Insigne e Callejon cambierà qualcosa ma ora ci sono altri giocatori che vorranno fare bene e scrivere le storia del Napoli”. Kvaratskhelia: “E’ bravo, molto. Ci vorrà tempo di adattamento come a tutti ma dai semplici passaggi e palleggi in allenamento di vede che è molto bravo. Ci sarà di grande aiuto e siamo fortunati ad averlo in squadra. Osimhen: “Di lui già qualcosa conoscevo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRui, ha parlato quest’oggi su Kiss Kissdirettamente da piazza Plebiscito a Castel di Sangro. Di seguito le sue parole: “Rispetto agli anni precedenti è cambiato il modo di vivere il ritiro. Quest’anno si fa più fatica rispetto agli altri anni a causa del caldo. In termini di preparazione vogliamo dire continuità agli anni scorsi lavorando con la palla. 4-3-3? Dipende da come si interpreterà la partita. Rispetto a Insigne e Callejon cambierà qualcosa ma ora ci sono altri giocatori che vorranno fare bene e scrivere le storia del”. Kvaratskhelia: “E’ bravo, molto. Ci vorrà tempo di adattamento come a tutti ma dai semplici passaggi e palleggi in allenamento di vede che è molto bravo. Ci sarà di grande aiuto e siamo fortunati ad averlo in squadra. Osimhen: “Di lui già qualcosa conoscevo ...

