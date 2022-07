M5s, Crippa si dimette da capogruppo: non ho condiviso no a Draghi (Di martedì 26 luglio 2022) Davide Crippa si è dimesso da capogruppo del MoVimento Cinque stelle alla Camera. "Non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del M5s, che ha causato la crisi del governo Draghi e i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Davidesi è dimesso dadel MoVimento Cinque stelle alla Camera. "Non avendola linea politica adottata dai vertici del M5s, che ha causato la crisi del governoe i ...

