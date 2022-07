“Labirinto d’Amore” | storie romantiche immersive ed itineranti raccontate nel Parco Chigi di Ariccia

(Di martedì 26 luglio 2022) Per il quinto anno di seguito torna neldi. Lo spettacolo itinerante curato alla regia da Giacomo Zito, che porta in scena quattrotratte dalla letteratura italiana.rappresentate in uno dei patrimoni storici e artistici più suggestivi del Lazio. Sono 4000 gli spettatori all’attivo perche torna per il quinto anno, in occasione dell’evento Fantastiche Visioni, neldi. Ideato e diretto da Giacomo Zito, lo spettacolo itinerante propone agli spettatori un viaggio tra sentimenti, duelli, magia, incantesimi e molto altro tratto daappartenenti alla ...

NathanDelMare : RT @schivami: La bizzarra storia d'amore tra un indeciso e un labirinto. - pressitalia : Labirinto d’Amore, Ideazione e regia di Giacomo Zito - Con 4000 spettatori all’attivo, torna per il quinto anno l’O… - DietrolaNotizia : 'Labirinto d'Amore' torna nel Parco di Palazzo Chigi, fino al 31 Luglio - giannigosta : Labirinto d’Amore torna nel Parco di Palazzo Chigi - permemozione : RT @schivami: La bizzarra storia d'amore tra un indeciso e un labirinto. -

...per la regia di Giacomo Zito : una messa in scena totalizzante per uno spettacolo itinerante, in cui lo spettatore è invitato a seguire 4 storietratte dalla grande ......per la regia di Giacomo Zito: una messa in scena totalizzante per uno spettacolo itinerante, in cui lo spettatore è invitato a seguire 4 storietratte dalla grande ...