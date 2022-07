Incidente | auto finisce contro un' ambulanza | ferite 9 persone - Cronaca - lanazione it

infoitinterno : Tragico incidente a Monselice. Auto esce di strada, muoiono due fratelli - infoitinterno : Incidente a Este, un'auto esce di strada e si ribalta - infoitinterno : Padova, incidente a Monselice: auto si rovescia e si incastra in un fosso, morti due uomini - infoitinterno : Incidente, auto contro un camion: morte mamma Francesca e la figlia Nicole di 11 anni - Giorno_Brescia : Salò, incidente tra auto e scooter: grave un 18enne -

varesenews.it

L'è avvenuto intorno alle 14 di martedì 26 luglio: nell'rimasta coinvolta viaggiavano 6 persone di orgine francese che hanno impattato contro un'ambulanza PET della Croce Rossa di ...Brutto scontro frae moto a Ravenna. E' successo martedì, poco prima di mezzogiorno, in viale Berlinguer, più o meno all'altenza della banca Bcc dove si è verificato l'fra uno scooter, guidato da un uomo ... Un ferito in un incidente auto moto a Saronno Un incidente si è verificato intorno alle 16,30 di oggi, 26 luglio, lungo la Statale 163 Amalfitana. A riferirlo è Positano Notizie. Un turista, a bordo di uno scooter a noleggio, ha perso il controll ...Un terribile incidente stradale avvenuto in Abruzzo è costato la vita a una giovane mamma di origine sarda. Vanessa Carta, 31 anni, era in macchina insieme al marito e al figlioletto di tre mesi. La P ...