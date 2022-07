Garante del Pnrr? Ma se Draghi non riesce neanche a completare i lavori a casa sua... (Di martedì 26 luglio 2022) Iniziati l'estate di un anno fa, i lavori dovevano finire lo scorso febbraio. Ma così non è stato. Queste erano le intenzioni del premier Mario Draghi, che voleva cambiare look alla sala stampa di palazzo Chigi, ‘riprendendo' un progetto di ristrutturazione del suo predecessore Giuseppe Conte, che di fatto mandava definitivamente in soffitta il restyling firmato da Silvio Berlusconi. Ad oggi lo spazio riservato a giornalisti e tv, evidenzia l'Adnkronos, appare un cantiere aperto, con polvere e calcinacci dappertutto. Raccontano che c'è stato un cambio di gestione, da qui lo stop e l'attesa per la ripresa. Tutto, insomma, procede molto a rilento. E in tanti si chiedono cosa succederà adesso che è caduto il governo di Super Mario e si va al voto il 25 settembre. Per la comunicazione al tempo del Covid nell'era Draghi tutto era ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Iniziati l'estate di un anno fa, idovevano finire lo scorso febbraio. Ma così non è stato. Queste erano le intenzioni del premier Mario, che voleva cambiare look alla sala stampa di palazzo Chigi, ‘riprendendo' un progetto di ristrutturazione del suo predecessore Giuseppe Conte, che di fatto mandava definitivamente in soffitta il restyling firmato da Silvio Berlusconi. Ad oggi lo spazio riservato a giornalisti e tv, evidenzia l'Adnkronos, appare un cantiere aperto, con polvere e calcinacci dappertutto. Raccontano che c'è stato un cambio di gestione, da qui lo stop e l'attesa per la ripresa. Tutto, insomma, procede molto a rilento. E in tanti si chiedono cosa succederà adesso che è caduto il governo di Super Mario e si va al voto il 25 settembre. Per la comunicazione al tempo del Covid nell'eratutto era ...

mara_carfagna : I miei auguri più sinceri al Presidente Sergio Mattarella, garante della Costituzione e custode ed esempio dello sp… - tempoweb : Garante del #Pnrr? Ma se Mario #Draghi non riesce neanche a completare i lavori a casa sua #governo #26luglio… - VincenzoTiani : RT @PanettaLawFirm: #PanettaTechNews @GPDP_IT nell'ultima newsletter: ?? Dossier sanitario: sanzione a due Asl per accessi abusivi ?????Rice… - PanettaLawFirm : #PanettaTechNews @GPDP_IT nell'ultima newsletter: ?? Dossier sanitario: sanzione a due Asl per accessi abusivi ?????… - ClaudiaTicinese : RT @AdmiralReloade1: Chi ha fatto del PDR, un garante della UE? Solo un patto scellerato, che non conosciamo, può essere alla base, della r… -