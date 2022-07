Felipe e Letizia di Spagna | ultimo impegno prima delle vacanze a Maiorca

infoitcultura : “Non è la figlia di Felipe”, scandalo in casa reale: Letizia di Spagna sgamata dopo anni - monarchico : Il #re #Felipe e la #regina #Letizia di #Spagna alla #cerimonia dei #National #Sports #Awards 2019 e 2020… - monarchico : Il #Re #Felipe e la #Regina #Letizia di #Spagna #commemorano le #vittime del #Covid19 #monarquia #rey #reina… - monarchico : Il #re #Felipe e la #regina #Letizia di #Spagna consegnano i #Premi #Nazionale per la #Cultura 2020 #monarchy… -

COLORE IN PIAZZA OBRAIDORO - Il Redi Spagna, la moglie e le figlie sono stato accolti in Plaza del Obradoiro oltre che dalle ...di Spagna in rosa cipria (e trasparenze): la regina non ...Molto diversa invece è la scelta della secondogenita di, Sofia , che opta per un mini dress azzurro molto leggero, firmato Bruna Colleccion, acquistabile per 145 euro. Al modello l'...La regina ha partecipato assieme al marito, re Felipe, e alle figlie principessa Leonor e Sofia, alla Festa di San Giacomo apostolo a Santiago de Compostela, ...Letizia di Spagna con le figlie e re Felipe in visita a Santiago de Compostela per omaggiare il santo. A dominare nel look delle tre royal è stato il colore ...