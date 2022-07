Elezioni, Salvini: «Chi prende un voto in più sceglie e governa». Calenda: «Se Draghi indisponibile mi candido io» (Di martedì 26 luglio 2022) Parte questa settimana la road map degli adempimenti da svolgere in vista della tornata elettorale del 25 settembre sia per le istituzioni che per i partiti. I gruppi politici sono in fermento. Nel... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 luglio 2022) Parte questa settimana la road map degli adempimenti da svolgere in vista della tornata elettorale del 25 settembre sia per le istituzioni che per i partiti. I gruppi politici sono in fermento. Nel...

elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - sbonaccini : La bella politica: le priorità di Salvini e della Lega per le elezioni. - LegaSalvini : Matteo #Salvini: «Se la Lega vince le elezioni farà due cose subito: un decreto sicurezza per 'zero clandestini' e… - OssaniAnna : RT @elio_vito: Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse le elezion… - qnazionale : Elezioni, Salvini a Meloni e Berlusconi: 'Chi prende un voto in più sceglie e governa' -