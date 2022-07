MikiG78 : RT @mike_fusco: Al di là di tutte le questioni, passate e future, IMPRESSIONANTE l'abbraccio di Roma a Dybala. - MicioMicione85 : RT @mike_fusco: Al di là di tutte le questioni, passate e future, IMPRESSIONANTE l'abbraccio di Roma a Dybala. - sportli26181512 : Dybala, l'abbraccio di 10mila tifosi: 'Orgoglioso di conoscervi, daje Roma': Dybala, l'abbraccio di 10mila tifosi:… - RipMilan : RT @mike_fusco: Al di là di tutte le questioni, passate e future, IMPRESSIONANTE l'abbraccio di Roma a Dybala. - gmlavolpe : RT @mike_fusco: Al di là di tutte le questioni, passate e future, IMPRESSIONANTE l'abbraccio di Roma a Dybala. -

... è stata veramente spettacolare: la location bellissima (palazzo Fendi, illuminato da giochi di colore giallorossi), i tifosi impazziti, tra cui tanti bambini, e undavvero emozionato. Tanto ...Giornata memorabile per il mondo giallorosso e Pauloche, dopo la conferenza stampa nel pomeriggio, si è presentato ai tifosi al Colosseo quadrato ...e spettacoli di luci nel primoalla ...Paulo Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Dopo essersi presentato oggi nel corso della conferenza stampa a Trigoria, l’argentino ha avuto modo di ricevere ...Paulo Dybala si presenta ai tifosi giallorossi in un evento all'Eur, quasi diecimila persone per la Joya: "Daje Roma".