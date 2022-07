(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Problemi in casa Atalanta con una positività che al momento ha l’effetto della sospensione cautelare, ma che potrebbe avere ben altri sviluppi perLuis. Dopo un controllo anti“disposto da NADO Italia”, infatti, il “Tribunale Nazionale Anti, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Anti, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atletaLuisper violazione degli articoli 2.1 e 2.2?. Ilargentino, classe 1990, è risultatoalla sostanza Clostebol Metabolita”.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DiMarzio : .@Atalanta_BC, José Luis #Palomino è risultato positivo all'ultimo test anti-doping - Gazzetta_it : Doping, test a sorpresa: Palomino positivo a una sostanza proibita, sospeso #Atalanta - Agenzia_Ansa : Un positivo in Serie A. L'argentino dell'Atalanta Josè Luis Palomino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Ita… - vivereitalia : Doping, positivo il difensore dell'Atalanta Josè Palomino - SwimmerGirl_90 : RT @TolliVincenzo: Un giocatore dell'#Atalanta positivo al doping, nessuno lo avrebbe mai immaginato!?????? Soprattutto quando li vedevi corr… -

