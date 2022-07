Covid | lo studio | “Il mercato di Wuhan primo epicentro della pandemia Probabile sia emerso da commercio fauna selvatica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) “Comprendere come è emersa la sindrome respiratoria acuta grave nel 2019 è fondamentale per prevenire le epidemie zoonotiche prima che diventino la prossima“. Questa la premessa degli autori dellopubblicato su Science che individua nel “diè stato ildi-19 e suggeriscono che Sars Cov 2 è probabilmentedaldiin Cina“. All’analisi di dati dei dei primi contagi dell’area ha partecipato un team internazionale di scienziati di diverse università e istituti di ricerca Usa (Johns Hopkins, The Scripps Research Institute, Università dell’Arizona e California), europei (Oxford ...