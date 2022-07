Com'è vintage prendersi del "frocio di merda" a Capalbio (Di martedì 26 luglio 2022) Non ci stavamo neanche baciando. Non un limone “duro” come le ragazze interrotte dalla suorina (“il diavolo!”), ma neanche due bacetti teneri ma scandalosi come quelli di Occhetto con la sua Aureliana Alberici nel 1988, che nuova linfa diede alla sinistra e lustro alla cittadina di Capalbio. Eravamo lì buoni buoni, in piscina, a Capalbio (si cercava un posto dove scrivere sfuggendo alla calura. Residence di prestigio: generali in pensione e famiglie bilingue), quando dopo aver rimproverato bonariamente dei ragazzini che schiamazzavano oltre ogni ragionevolezza una madre infuriata ci diceva, a me e al mio fidanzato, e davanti alla giovane prole: brutti froci di merda! E insomma – sì, fa ridere, il Capalbio complaint, ci si rende conto - pareva di essere in un remake trash di “Ferie d’agosto”, ma non a Ventotene ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 26 luglio 2022) Non ci stavamo neanche baciando. Non un limone “duro” come le ragazze interrotte dalla suorina (“il diavolo!”), ma neanche due bacetti teneri ma scandalosi come quelli di Occhetto con la sua Aureliana Alberici nel 1988, che nuova linfa diede alla sinistra e lustro alla cittadina di. Eravamo lì buoni buoni, in piscina, a(si cercava un posto dove scrivere sfuggendo alla calura. Residence di prestigio: generali in pensione e famiglie bilingue), quando dopo aver rimproverato bonariamente dei ragazzini che schiamazzavano oltre ogni ragionevolezza una madre infuriata ci diceva, a me e al mio fidanzato, e davanti alla giovane prole: brutti froci di! E insomma – sì, fa ridere, ilcomplaint, ci si rende conto - pareva di essere in un remake trash di “Ferie d’agosto”, ma non a Ventotene ...

