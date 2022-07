Chiara Galiazzo canta Toxic di Britney e fa una confessione sulla popstar (Di martedì 26 luglio 2022) Volete un motivo in più per amare Chiara Galiazzo? La cantante di Straordinario è una fan di Britney Spears! Nei mesi scorsi la vincitrice di X Factor ha cantato in più occasioni Criminal e su Tik Tok ha confessato: “Mama I’m in love with Britney“. E non è finita qui perché ieri sera Chiara Galiazzo sul palco di Tim Summer Hits ha fatto un altro omaggio alla principessa del pop. Dopo essersi esibita sulle note di ‘Un’Estate Fa‘ di Mina, la cantante rivolgendosi ad Andrea Delogu ha detto: “Nel tour di quest’estate volevo reinterpretare i brani della mia infanzia. Perché soffrivo di una nostalgia dei tempi andati, di estati fa. Faccio anche Toxic in questo tour. Devo farla? Ok, però aiutatemi muovendovi. Desideravo da ... Leggi su biccy (Di martedì 26 luglio 2022) Volete un motivo in più per amare? Lante di Straordinario è una fan diSpears! Nei mesi scorsi la vincitrice di X Factor hato in più occasioni Criminal e su Tik Tok ha confessato: “Mama I’m in love with“. E non è finita qui perché ieri serasul palco di Tim Summer Hits ha fatto un altro omaggio alla principessa del pop. Dopo essersi esibita sulle note di ‘Un’Estate Fa‘ di Mina, lante rivolgendosi ad Andrea Delogu ha detto: “Nel tour di quest’estate volevo reinterpretare i brani della mia infanzia. Perché soffrivo di una nostalgia dei tempi andati, di estati fa. Faccio anchein questo tour. Devo farla? Ok, però aiutatemi muovendovi. Desideravo da ...

Chiara_Galiazzo : Stasera sarò ai #TIMSummerHits su @RaiDue ?? Sono molto contenta ???? - RadioItalia : 'Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco è stupenda, ma dura poco' @Chiara_Galiazzo… - RaiDue : L'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole, ma intanto godiamocela con la musica @Chiara_Galiazzo!… - ildicece : RT @fanchiara: Ecco una parte dell’esibizione di @Chiara_Galiazzo oggi a Estate in diretta su Rai 1 ???? - ildicece : RT @fanchiara: Chi fermo al momento in cui @Chiara_Galiazzo canta Toxic di Britney Spears? ???? #TimSummerHits -