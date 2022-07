Bronzetti torna ad Anzio da numero 65 WTA: “Palermo un sogno. Ora so di poter competere con le migliori” (Di martedì 26 luglio 2022) Un’altra grande soddisfazione in una stagione già indimenticabile. Lucia Bronzetti torna ad Anzio con il trofeo di seconda classificata del WTA 250 di Palermo. La ventitreenne di Villa Verucchio (Rimini) ha battuto al Palermo Ladies Open la cinese Xiyu Wang, la russa Elina Avanesyan, la francese Caroline Garcia e l’amica toscana Jasmine Paolini prima di cedere in finale all’esperta romena Irina-Camelia Begu. Mai la romagnola si era spinta così avanti in un torneo del circuito maggiore. I punti conquistati in Sicilia la portano al best ranking: Bronzetti è la nuova numero 65 del mondo. Bronzetti e i brividi di Palermo – “È stata una settimana incredibile – il commento di Lucia una volta rientrata alla base sulla costa laziale –. ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Un’altra grande soddisfazione in una stagione già indimenticabile. Luciaadcon il trofeo di seconda classificata del WTA 250 di. La ventitreenne di Villa Verucchio (Rimini) ha battuto alLadies Open la cinese Xiyu Wang, la russa Elina Avanesyan, la francese Caroline Garcia e l’amica toscana Jasmine Paolini prima di cedere in finale all’esperta romena Irina-Camelia Begu. Mai la romagnola si era spinta così avanti in un torneo del circuito maggiore. I punti conquistati in Sicilia la portano al best ranking:è la nuova65 del mondo.e i brividi di– “È stata una settimana incredibile – il commento di Lucia una volta rientrata alla base sulla costa laziale –. ...

matmosciatti11 : Bronzetti torna ad Anzio da numero 65 WTA: “Palermo un sogno. Ora so di poter competere con le migliori. Coach Picc… - MercRF : RT @SuperTennisTv: A Palermo @irina_begu supera Bronzetti e dopo 5 anni torna a vincere un titolo #WTA: 5° trofeo in carriera per lei! ?? R… - GiuliaV5 : RT @SuperTennisTv: A Palermo @irina_begu supera Bronzetti e dopo 5 anni torna a vincere un titolo #WTA: 5° trofeo in carriera per lei! ?? R… - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: A Palermo @irina_begu supera Bronzetti e dopo 5 anni torna a vincere un titolo #WTA: 5° trofeo in carriera per lei! ?? R… - tennisromania : RT @SuperTennisTv: A Palermo @irina_begu supera Bronzetti e dopo 5 anni torna a vincere un titolo #WTA: 5° trofeo in carriera per lei! ?? R… -