"Bones And All" di Luca Guadagnino in anteprima a Venezia 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Diretto da Luca Guadagnino, Bones And All sarà presentato in concorso alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.Il film, scritto da David Kajganich, che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash, è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis "Bones & All" ("Fino all'osso"), edito in Italia da Panini Books. Nel cast Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz and Mark Rylance. Bones And All, trama e dettagli del film Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall'animo combattivo; è il viaggio ...

