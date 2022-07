Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 25 luglio 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 25 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Mia e il leone bianco ha totalizzato in media 1820 spettatori, 12.35% di share; su Canale5 la puntata in replica di Zelig 2021 ha avuto 1749 spettatori (share 13.90%). Gli episodi della serie tv Chicago P.D. su Italia1 hanno catturato in media 1207 spettatori (7.94%); su Rai2 il varietà musicale Tim Summer Hits si è portato a casa 1238 spettatori (10.01%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report estate su Rai3 ha interessati 914 spettatori (6.13%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 901 ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 26 luglio 2022): idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Mia e il leone bianco ha totalizzato in media 1820 spettatori, 12.35% di share; su Canale5 la puntata in replica di Zelig 2021 ha avuto 1749 spettatori (share 13.90%). Gli episodi della serie tv Chicago P.D. su Italia1 hanno catturato in media 1207 spettatori (7.94%); su Rai2 il varietà musicale Tim Summer Hits si è portato a casa 1238 spettatori (10.01%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report estate su Rai3 ha interessati 914 spettatori (6.13%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 901 ...

