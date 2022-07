94enne divorzia dalla moglie e si innamora di una 87enne | a breve i fiori d’arancio?

(Di martedì 26 luglio 2022) Non è mai troppo tardi per rifarsi una vita. Ne sa qualcosa un pensionatoche ha chiesto il divorzio Perizona Magazine.

dalla moglie "Sono innamorato di un'altra"/ A breve il matrimonioIlaria Capua "Vaiolo delle scimmie preoccupante"/ "Casi crescono, serve intervenire"DALLA MOGLIE PER SPOSARE UN'ALTRA DONNA: LE DIFFICOLTA' INIZIALI La pratica era però finita in ...Anziano 94enne divorzia dalla moglie e si sposa con una 87enne: l'incredibile vicenda di un pensionato di Arezzo, ecco cos'è successo ...La vicenda è iniziata due anni fa, quando un pensionato di Arezzo aveva deciso di separarsi dalla moglie per iniziare una nuova vita con una donna ultraottantenne ...