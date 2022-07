Wta Varsavia 2022: programma e orari di martedì 26 luglio con Paolini, Cocciaretto ed Errani (Di lunedì 25 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Varsavia 2022, in riferimento alla giornata di martedì 26 luglio. Ben tre tenniste italiane in campo sulla terra battuta polacca, ossia Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani; la toscana dovrà vedersela con Danka Kovinic, mentre la marchigiana e la romagnola rispettivamente con Martyna Kubka e Arantxa Rus. Di seguito tutti i match di giornata in quel di Varsavia, con anche Petra Martic tra le principali protagoniste. ORDINE DI GIOCO WTA Varsavia 2022 (MARTEDI 26 luglio) CENTER COURT dalle ore 11.00 – (7) Parrizas Diaz vs Bogdan a seguire – Baindl vs Zanevska a seguire – ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, in riferimento alla giornata di26. Ben tre tenniste italiane in campo sulla terra battuta polacca, ossia Jasmine, Elisabettae Sara; la toscana dovrà vedersela con Danka Kovinic, mentre la marchigiana e la romagnola rispettivamente con Martyna Kubka e Arantxa Rus. Di seguito tutti i match di giornata in quel di, con anche Petra Martic tra le principali protagoniste. ORDINE DI GIOCO WTA(MARTEDI 26) CENTER COURT dalle ore 11.00 – (7) Parrizas Diaz vs Bogdan a seguire – Baindl vs Zanevska a seguire – ...

