Un robot russo ha rotto il dito di un bambino durante una partita a scacchi – Il video (Di lunedì 25 luglio 2022) «Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno». Prima legge che devono rispettare tutti i robot positronici dell’universo fantascientifico creato da Isaac Asimov. Anche se si tratta di fantascienza, la costituzione robotica di Asimov riflette uno dei timori più profondi nati con l’avvento dell’automazione: la paura che le macchine acquistino coscienza e si ribellino ai loro padroni. Lo scorso 19 luglio un robot programmato per giocare a scacchi ha rotto un dito a un bambino di sette anni che lo stava sfidando. L’incidente è avvenuto agli Open di Mosca ma il video è diventato virale solo negli ultimi giorni, grazie anche al quotidiano britannico ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) «Unnon può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno». Prima legge che devono rispettare tutti ipositronici dell’universo fantascientifico creato da Isaac Asimov. Anche se si tratta di fantascienza, la costituzioneica di Asimov riflette uno dei timori più profondi nati con l’avvento dell’automazione: la paura che le macchine acquistino coscienza e si ribellino ai loro padroni. Lo scorso 19 luglio unprogrammato per giocare ahauna undi sette anni che lo stava sfidando. L’incidente è avvenuto agli Open di Mosca ma ilè diventato virale solo negli ultimi giorni, grazie anche al quotidiano britannico ...

