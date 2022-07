Un piano invasi da 10 miliardi per salvarci dalla siccità. Parla Vincenzi (Anbi) (Di lunedì 25 luglio 2022) La crisi di governo desta preoccupazione anche al mondo dei consorzi di bonifica che, mai come in questo periodo, è prima linea per contrastare l’emergenza siccità. Un’emergenza che, dallo scenario descritto dal presidente di Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue), Francesco Vincenzi, sta peggiorando di giorno in giorno. Il Po “è ai minimi storici” ma, più in generale, la crisi idrica è a livelli preoccupanti in tutto il Paese. “Si salva parzialmente il Mezzogiorno – dice – ma se non piove entro pochi giorni i problemi, specie in agricoltura, saranno devastanti”. Quali sono le colture più a rischio? Vanno monitorate in particolare le colture orticole. Dai pomodori ai meloni, passando per i cocomeri. A rischio sono anche le colture pluriennali, a partire dai frutteti. ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 luglio 2022) La crisi di governo desta preoccupazione anche al mondo dei consorzi di bonifica che, mai come in questo periodo, è prima linea per contrastare l’emergenza. Un’emergenza che, dallo scenario descritto dal presidente di(Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue), Francesco, sta peggiorando di giorno in giorno. Il Po “è ai minimi storici” ma, più in generale, la crisi idrica è a livelli preoccupanti in tutto il Paese. “Si salva parzialmente il Mezzogiorno – dice – ma se non piove entro pochi giorni i problemi, specie in agricoltura, saranno devastanti”. Quali sono le colture più a rischio? Vanno monitorate in particolare le colture orticole. Dai pomodori ai meloni, passando per i cocomeri. A rischio sono anche le colture pluriennali, a partire dai frutteti. ...

formichenews : ?? Un piano invasi da 10 miliardi per salvarci dalla #siccità. Parla #Vincenzi (#Anbi). L'intervista di… - IIIpatriota : @pingko45 @iosonotia @releone616 @GiorgiaMeloni Piano idrico non comprende solo la rete idrica, che poi deve essere… - IIIpatriota : @iosonotia @releone616 @GiorgiaMeloni Perdonami ma vaffanculo! Sono 12 anni che governa la SINISTRA in Italia e in… - li_note_neo : @Agenzia_Ansa A parte le cazzate.... cosa proponete per piano energetico? Per invasi? Per infrastrutture? - mikesorrento1 : RT @NotizieFrance: Piazza Cavour e la costanza del degrado: i ratti infestano i giardinetti invasi dalla monnezza. Borrelli: “Serve un pian… -