Sogei smentisce l’attacco hacker all’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 25 luglio 2022) : la società ha affermato che il sito web del Fisco non è stato violato. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) : la società ha affermato che il sito web del Fisco non è stato violato. su Donne Magazine.

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Attacco hacker all'Agenzia delle Entrate? Sogei smentisce: 'Dati in salvo' | La procura apre un'inchiesta #attacco #h… - CosenzaChannel : Agenzia delle Entrate, Sogei smentisce attacco hacker - CyberSecHub0 : RT @josephalafac: Italia ????: Sogei assicura che non c'è stato nessun attacco hacker all'Agenzia delle Entrate #cybersecurity ??? https://t.… - SecdevB : RT @josephalafac: Italia ????: Sogei assicura che non c'è stato nessun attacco hacker all'Agenzia delle Entrate #cybersecurity ??? https://t.… - josephalafac : Italia ????: Sogei assicura che non c'è stato nessun attacco hacker all'Agenzia delle Entrate #cybersecurity ??? -