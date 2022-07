Roma, Ibañez: “Dopo la partita col Bodo, siamo diventati una famiglia” (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma Ibañez- La Roma è tornata nelle scorse ore in Italia, Dopo la tournèe Portoghese, terminata con un pari nella gara giocata Sabato, contro il Nizza. Nel frattempo, il D.S Tiago Pinto, lavora attivamente per chiudere Wijnaldum. Roger Ibañez, roccioso difensore della Roma, è stato intervistato a LaRoma24, trattando vari argomenti tra cui: la sua permanenza nella capitale e la notte di Tirana. Ecco di seguito, le parole del giocatore Brasiliano, ex Atalanta: Sulla notte di Tirana: “Il 25 maggio è stato un giorno indimenticabile sia per coloro che erano là sia per i tifosi. Per raccontare tutto bisognerebbe cominciare dal percorso intrapreso dall’inizio. Era un qualcosa di diverso, una sensazione indescrivibile”. Sulla disfatta contro il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- Laè tornata nelle scorse ore in Italia,la tournèe Portoghese, terminata con un pari nella gara giocata Sabato, contro il Nizza. Nel frattempo, il D.S Tiago Pinto, lavora attivamente per chiudere Wijnaldum. Roger, roccioso difensore della, è stato intervistato a La24, trattando vari argomenti tra cui: la sua permanenza nella capitale e la notte di Tirana. Ecco di seguito, le parole del giocatore Brasiliano, ex Atalanta: Sulla notte di Tirana: “Il 25 maggio è stato un giorno indimenticabile sia per coloro che erano là sia per i tifosi. Per raccontare tutto bisognerebbe cominciare dal percorso intrapreso dall’inizio. Era un qualcosa di diverso, una sensazione indescrivibile”. Sulla disfatta contro il ...

