Osimhen, tutto svelato: dalla chiamata del Bayern al chiarimento con Spalletti (Di lunedì 25 luglio 2022) Il ritiro di Castel di Sangro per Victor Osimhen è iniziato tra conferme e piccole polemiche rientrate. Un membro del suo entourage fa luce sulle varie circostanze. Indiscutibile faro e protagonista dell’attacco del Napoli anche nella prossima stagione sarà Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è la vera fucina di reti per il club, che ha schivato le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 luglio 2022) Il ritiro di Castel di Sangro per Victorè iniziato tra conferme e piccole polemiche rientrate. Un membro del suo entourage fa luce sulle varie circostanze. Indiscutibile faro e protagonista dell’attacco del Napoli anche nella prossima stagione sarà Victor. Il centravanti nigeriano è la vera fucina di reti per il club, che ha schivato le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

calciomercatoit : ????? TV PLAY | Oma #Akatugba, membro dell’entourage di #Osimhen, chiarisce la lite con #Spalletti: 'Victor sta bene… - salvatorespatuz : RT @calciomercatoit: ???Akatugba (entourage #Osimhen) a TVPLAY_CMIT: 'Ho parlato con Victor pochi minuti fa, è tutto ok. Sta bene, è feilce,… - calciomercatoit : ???Akatugba (entourage #Osimhen) a TVPLAY_CMIT: 'Ho parlato con Victor pochi minuti fa, è tutto ok. Sta bene, è feil… - RINOMASTANTUONO : RT @TolliVincenzo: #Osimhen 'In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un'opinione che rispetto: io, però, penso che nel… - NapoliSansone : RT @TolliVincenzo: #Osimhen 'In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un'opinione che rispetto: io, però, penso che nel… -