OnePlus Ace Pro con Snapdragon 8+ Gen 1 è in arrivo insieme alla OxygenOS 13 (Di lunedì 25 luglio 2022) Ecco le ultime anticipazioni ufficiali sullo smartphone OnePlus Ace Pro (rebrand di OnePlus 10T) e sulla rinnovata OxygenOS 13. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 25 luglio 2022) Ecco le ultime anticipazioni ufficiali sullo smartphoneAce Pro (rebrand di10T) e sulla rinnovata13. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : OnePlus Ace Pro con Snapdragon 8+ Gen 1 è in arrivo insieme alla OxygenOS 13 - GizChinait : #ONEPLUS 10T e Ace Pro con Snap 8+ svelati: ecco come sono fatti! #OnePlus10T - PuntoCellulare : Lo smartphone OnePlus 10T non sarà l'unica novità del marchio taiwanese il prossimo 3 agosto, l'azienda lo stesso g… - DiCri91 : RT @TuttoAndroid: OnePlus Ace Pro arriverà presto, mentre OnePlus Pad è in ritardo - Asgard_Hydra : Non solo OnePlus 10T, l'azienda avrebbe in serbo un altro top di gamma - -