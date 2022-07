Napoli, la carica di Osimhen: “Io resto qui, siamo da scudetto” (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiVictor Osimhen torna a parlare e dalle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’ rassicura i tifosi del Napoli sul mercato. L’attaccante nigeriano si racconta in esclusiva al quotidiano e lancia la carica per lo scudetto. Di seguito le sue parole: Lei corre come il vento e non si ferma mai: da dove arriva tutta questa forza? “Adoro la cucina nigeriana. Tutti i nostri cibi: è da lì che prendo la maggior parte delle mie energie. Però mi piace anche la pasta al pomodoro. E le lasagne”. La Nigeria è la Grande Madre e lei, come ama definirsi, è: “Just a boy from Olusosun”. “Olusosun per me è un posto speciale. E’ un posto dove nessuno ti regala nulla e devi lottare per tutto. Anche per mangiare. Ho dovuto superare i miei limiti per vivere”. Oggi, però, Osimhen è uno degli attaccanti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiVictortorna a parlare e dalle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’ rassicura i tifosi delsul mercato. L’attaccante nigeriano si racconta in esclusiva al quotidiano e lancia laper lo. Di seguito le sue parole: Lei corre come il vento e non si ferma mai: da dove arriva tutta questa forza? “Adoro la cucina nigeriana. Tutti i nostri cibi: è da lì che prendo la maggior parte delle mie energie. Però mi piace anche la pasta al pomodoro. E le lasagne”. La Nigeria è la Grande Madre e lei, come ama definirsi, è: “Just a boy from Olusosun”. “Olusosun per me è un posto speciale. E’ un posto dove nessuno ti regala nulla e devi lottare per tutto. Anche per mangiare. Ho dovuto superare i miei limiti per vivere”. Oggi, però,è uno degli attaccanti ...

CalcioNews24 : La carica di #Osimhen in vista della prossima stagione - sportli26181512 : Napoli, la carica di Juan Jesus sui social: “Qui costruiamo la nostra storia” - salvione : Napoli, la carica di Juan Jesus: 'La mentalità si costruisce in ritiro' - salvione : Napoli, la carica di Juan Jesus: 'La mentalità si costruisce in ritiro' - sportli26181512 : Napoli, la carica di Juan Jesus: 'La mentalità si costruisce in ritiro': Significativo post su Instagram del difens… -