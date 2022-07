Motocross, Tim Gajser: “Non ho mai trovato un buon passo in nessuna delle due gare” (Di lunedì 25 luglio 2022) Tim Gajser ha espresso la propria opinione alla stampa al termine di un nuovo evento per quanto riguarda il Mondiale Motocross. Il GP delle Fiandre ha sorriso allo sloveno che resta saldamente al comando della graduatoria, un dominio che sta durando sin dalla prima corsa del 2022. Il padrone della MXGP ha riportato ai media attraverso la propria formazione: “Non ho mai trovato un buon passo in nessuna delle due gare e quando la pista è rovinata tutto diventa più complesso. Ho cercato di spingere il più possibile, ma è stata più una corsa di sopravvivenza”. Il nativo di Ptuj ha continuato dicendo: “Ovviamente sono un po’ deluso dalle prestazioni complessive, voglio sempre lottare per le vittorie. Userò questo fine settimana libero per ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Timha espresso la propria opinione alla stampa al termine di un nuovo evento per quanto riguarda il Mondiale. Il GPFiandre ha sorriso allo sloveno che resta saldamente al comando della graduatoria, un dominio che sta durando sin dalla prima corsa del 2022. Il padrone della MXGP ha riportato ai media attraverso la propria formazione: “Non ho maiuninduee quando la pista è rovinata tutto diventa più complesso. Ho cercato di spingere il più possibile, ma è stata più una corsa di sopravvivenza”. Il nativo di Ptuj ha continuato dicendo: “Ovviamente sono un po’ deluso dalle prestazioni complessive, voglio sempre lottare per le vittorie. Userò questo fine settimana libero per ...

