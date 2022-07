Milan Femminile, altro rinforzo: ufficiale l’arrivo di Mascarello (Di lunedì 25 luglio 2022) Marta Mascarello è una nuova giocatrice del Milan Femminile di Maurizio Ganz: arriva dalla Fiorentina. I dettagli del suo nuovo contratto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 25 luglio 2022) Martaè una nuova giocatrice deldi Maurizio Ganz: arriva dalla Fiorentina. I dettagli del suo nuovo contratto

