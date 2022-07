L’uscita di Grillo sul doppio mandato ha indispettito Conte (che ancora spera nelle deroghe per i fedelissimi) (Di lunedì 25 luglio 2022) C’è chi sta cercando in tutti i modi di convincere il garante ad attivare le deroghe sul vincolo del doppio mandato e chi, invece, sta già preparando gli scatoloni per tornare a quel lavoro lasciato per affrontare dieci anni di carriera politico-parlamentare. La fine del governo Draghi combacia con la fine di questa legislatura e per molti esponenti (di Camera e Senato, ma non solo) del M5S questo equivarrà alla conclusione del proprio percorso all’interno delle istituzioni italiane. Molti di nomi sono di spicco nell’universo pentastellato: quei grillini della prima ora che hanno contribuito alla nascita, alla crescita, al successo (e alla caduta) di quel MoVimento diventato – inevitabilmente – partito. Ma nei prossimi giorni – quando dovranno essere presentate le liste in vista del voto del 25 settembre – potrebbe compiersi un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) C’è chi sta cercando in tutti i modi di convincere il garante ad attivare lesul vincolo dele chi, invece, sta già preparando gli scatoloni per tornare a quel lavoro lasciato per affrontare dieci anni di carriera politico-parlamentare. La fine del governo Draghi combacia con la fine di questa legislatura e per molti esponenti (di Camera e Senato, ma non solo) del M5S questo equivarrà alla conclusione del proprio percorso all’interno delle istituzioni italiane. Molti di nomi sono di spicco nell’universo pentastellato: quei grillini della prima ora che hanno contribuito alla nascita, alla crescita, al successo (e alla caduta) di quel MoVimento diventato – inevitabilmente – partito. Ma nei prossimi giorni – quando dovranno essere presentate le liste in vista del voto del 25 settembre – potrebbe compiersi un ...

