(Di lunedì 25 luglio 2022) Lo scorso marzo si era presentata in Consiglio comunale, a Novosibirsk , indosssando i colori ucraini: una camicia blu e in testa una coroncina di girasoli. Per dire no alla guerra di Putin contro l'...

Pirogova era stata fermata la scorsa settimana per un twett sui volontari russi morti in Ucraina. 'Avere paura e non fare nulla, mai', ripetevaa se stessa e ai russi. La dissidente Helga Pirogova fugge in Georgia: rischiava il carcere per aver "parlato male" dell'esercito russo 25 Luglio 2022 - 19.10 Lo scorso marzo si era presentata in Consiglio comunale, a Novosibirsk, indosssando i colori ucraini: una camicia blu e in testa una coroncina di girasoli. Per dire no alla guer ...