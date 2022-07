Juve | Szczesny | «Pogba e Di Maria? Hanno molta esperienza e spero possano darci una mano»

(Di lunedì 25 luglio 2022) Wojciech, portiere della, ha parlato dell’arrivo die Didalla Tournée americana Wojciech, portiere della, ha parlato dell’arrivo die Didalla Tournée americana. Le sue dichiarazioni:E DI– «. Si sono uniti a noi e i tanti giovani possono solo imparare da loro. Oltre a questouna qualità incredibile e sarà importante il loro contributo in campo,davverouna». CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: ??#Szczesny sull'arrivo di #Pogba e #DiMaria alla #Juventus ?? - CalcioNews24 : ??#Szczesny sull'arrivo di #Pogba e #DiMaria alla #Juventus ?? - Luxgraph : Juve a Los Angeles, parla Szczesny: «Di Maria e Pogba sono ciò che ci serviva» - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Juve, Szczesny: '#Pogba e Di Maria incredibili, mi sto divertendo': Il portiere bianconero: 'Queste tournée mi mancav… - sportli26181512 : #Juve, Szczesny: '#Pogba e Di Maria incredibili, mi sto divertendo': Il portiere bianconero: 'Queste tournée mi man… -

Se gli fai notare che ormai è un senatore, si schermisce con un sorriso. Anzi, no: una risata proprio, sincera. Ma la realtà è che ormaiè una colonna della Juventus. " Mi sto divertendo molto - ha spiegato a Jtv - , questa esperienza della tournéeci è mancata molto negli ultimi 2 - 3 anni a causa della pandemia. Un bel ...Commenta per primo Il portiere della Juventus,ha parlato a margine dell'ultimo allenamento negli USA della Juventus ai microfoni dei cronisti presenti. TOURNEE - 'Mi sto divertendo molto, questa esperienza ci è mancata negli ultimi 2 - 3 ...Il portiere bianconeronero loda i nuovi compagni e racconta il ritiro. Domani l'esclusiva con Tuttosport: dall'arrivo di Bremer al rapporto con Allegri, gli obiettivi per la prosisma stagione, la batt ...Il portiere polacco su Di Maria e Pogba: "Hanno una qualità incredibile: i giovani potranno imparare tanto" Los Angeles, 25 luglio 2022 - "Il test contro il Barcellona Si tratta di un’amichevole, ma ...