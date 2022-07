Juve: il ko di Pogba non preoccupa, ma spinge il mercato. Due addii per sbloccare un colpo fondamentale | Primapagina (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Un ko che non preoccupa, ma che impone delle riflessioni. Paul Pogba si è fermato questa notte nel corso dell’allenamento della Juventus in California e ha lasciato il campo accompagnato, zoppicando, dallo staff medico del club bianconero. Le ultime stagioni del Polpo Paul sono state costellate da questi piccoli problemi che costringeranno inevitabilmente anche Massimiliano Allegri ad una gestione oculata delle sue forze. Per farlo, però, servirà dare un’altra svolta al mercato per un colpo che a centrocampo che ora diventa fondamentale. PRIMA DUE addii – Il problema più grande non è sicuramente rappresentato dai prossimi impegni che, in quanto amichevoli, non andaranno ad impattare sul ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 23:30:00 Calcio.com riporta quanto segue: Un ko che non, ma che impone delle riflessioni. Paulsi è fermato questa notte nel corso dell’allenamento dellantus in California e ha lasciato il campo accompagnato, zoppicando, dallo staff medico del club bianconero. Le ultime stagioni del Polpo Paul sono state costellate da questi piccoli problemi che costringeranno inevitabilmente anche Massimiliano Allegri ad una gestione oculata delle sue forze. Per farlo, però, servirà dare un’altra svolta alper unche a centrocampo che ora diventa. PRIMA DUE– Il problema più grande non è sicuramente rappresentato dai prossimi impegni che, in quanto amichevoli, non andaranno ad impattare sul ...

