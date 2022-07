Jannik Sinner | cambiare per vincere | “Sto lavorando tanto sul servizio Devo variare di più la palla e andare più spesso a rete”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022)è pronto per scendere in campo all’Atp 250 Playa Laguna Open di Umago. L’azzurro partirà dagli ottavi di finale e attende ancora di conoscere il suo avversario in quanto testa di serie numero 2 del torneo. Dopo la competizione croatagiocherà i Master 1000 di Cincinnati e Montreal prima di prendere parte agli US Open. In un’intervista a Repubblica ha parlato di sé stesso e del suo livello di gioco. “Quando perdo, non dormo. A tutti i tornei partecipo per: è la mia mentalità. Di sicuro, Wimbledon mi ha dato molta fiducia, dopo gli infortuni e la sfiga in stagione: Miami, Indian Wells, Roma.. Gioco bene su ogni superficie, passo ore e ore a migliorarmi sempre di più, anche perché con Simone Vagnozzi abbiamo fatto tanti cambiamenti. Ci vuole tempo. Certo, il miglior tennis lo gioco sul ...