Inter: in piano Acerbi come soluzione low-cost per la difesa, ma prima l’addio di Pinamonti (Di lunedì 25 luglio 2022) Siamo ormai a fine luglio e il tempo scorre. Ma, anche se con poche disponibilità dal punto di vista finanziario, la squadra capitanata da Simone Inzaghi si destreggia tra le varie occasioni di calciomercato. Uno dei reparti che più necessitano l’arrivo di nuovi innesti, come si sa sin dal primo giorno di trattative, è la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Siamo ormai a fine luglio e il tempo scorre. Ma, anche se con poche disponibilità dal punto di vista finanziario, la squadra capitanata da Simone Inzaghi si destreggia tra le varie occasioni di calciomercato. Uno dei reparti che più necessitano l’arrivo di nuovi innesti,si sa sin dal primo giorno di trattative, è la L'articolo

FcInterNewsit : FcIN - Casadei, futuro in bilico: potrebbe restare. Intanto l'Inter muove i primi passi ufficiali per lui - Gazzetta_it : #Inter: chi è #Akanji, il piano B nella lista d’attesa di mezza Europa #calciomercato - miko_wicaksono : RT @fcin1908it: Così Handanovic si tiene la porta dell’Inter. Cordaz e non Onana a Lens? Il vero motivo - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: L’Equipe – Skriniar, per il PSG pretese Inter irragionevoli: affare complicato - fcin1908it : L’Equipe – Skriniar, per il PSG pretese Inter irragionevoli: affare complicato -