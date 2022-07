Gazprom taglia i flussi di gas | schizza il prezzo e l' Europa trema

(Di lunedì 25 luglio 2022)annuncia una nuova riduzione deidi gas alla Germania attraverso Nord stream 1 a partire da dopodomani, mercoledì 27 luglio. In una nota, l'azienda russa del gas ha annunciato che ridurrà al 20% le forniture per lavori di manutenzione a un'altra turbina. Il flusso di gas attraverso il gasdotto che corre dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico scenderà mercoledì a 33 milioni di metri cubi. Il Nord Stream 1 ha una capacità giornaliera di circa 167 milioni di metri cubi. A giugno, il colosso energetico statale russo aveva ridotto quel volume a soli 67 milioni di metri cubi al giorno. La notizia della riduzione delle forniture ha fattore in alto ildel combustibile, con un rialzo del 10% a 176 euro al megawattora. In questo momento ildei future ad ...

