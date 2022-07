Francesco Totti, nuovi sviluppi circa la relazione con Noemi Bocchi (Di lunedì 25 luglio 2022) Francesco Totti e Noemi Bocchi vivrebbero già insieme. L’indiscrezione sull’ex capitano giallorosso Nuove indiscrezioni circa il rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi alimentano il gossip. Stando a quanto riporta The Pipol Magazine i due vivrebbero già insieme, mentre Ilary sarebbe tornata a Sabaudia dopo anni di assenza. L’indiscrezione Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania – si legge su The Pipol Gossip – si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022)Bocchi vivrebbero già insieme. L’indiscrezione sull’ex capitano giallorosso Nuove indiscrezioniil rapporto traBocchi alimentano il gossip. Stando a quanto riporta The Pipol Magazine i due vivrebbero già insieme, mentre Ilary sarebbe tornata a Sabaudia dopo anni di assenza. L’indiscrezione Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania – si legge su The Pipol Gossip – si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta ...

