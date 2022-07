Emma Marrone, il selfie prima di andare a dormire | Super sensuale (Di lunedì 25 luglio 2022) Il selfie di Emma Marrone ha lasciato tutti a bocca aperta: l’avete vista prima di andare a dormire? Guardate che cosa ha addosso. La celebre cantante ha stupito i numerosi fan che la seguono mostrandosi in una veste del tutto inedita sui social: avete visto di che cosa si tratta? Tra le cantanti più famose L'articolo Emma Marrone, il selfie prima di andare a dormire Super sensuale chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 25 luglio 2022) Ildiha lasciato tutti a bocca aperta: l’avete vistadi? Guardate che cosa ha addosso. La celebre cantante ha stupito i numerosi fan che la seguono mostrandosi in una veste del tutto inedita sui social: avete visto di che cosa si tratta? Tra le cantanti più famose L'articolo, ildichemusica.it.

GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Salva per miracolo veramente @MarroneEmma ???????Emma Marrone ma più che salva , salvo veramente per miracolo - GuitarDaniele : Salva per miracolo veramente @MarroneEmma ???????Emma Marrone ma più che salva , salvo veramente per miracolo - GuitarDaniele : Io prima di fare lo chiesto prima ad Emma Marrone ho detto tutto. - fanpage : Emma Marrone si sta godendo l’estate lontana dai riflettori ma nelle ultime ore è tornata sui social e lo ha fatto… - GuitarDaniele : Io in tal caso che chiudo con Emma Marrone Mi dovete fare il piacere la porta si chiude non mantenetela aperta non serve niente. -