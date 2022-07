(Di lunedì 25 luglio 2022) Non è la prima volta chedice cosa pensa di Matteo Salvini e. Ma è la prima volta che lo fa da quando si è entrati ufficialmente in campagna elettorale. Ecco cosa ha detto.e laper ildi Fratelli d’Italia A me sinceramente fa. https://t.co/hxGkZ3m4dY https://t.co/ZPYXNWcJFF —(@dipa) July 24, 2022 Un commento di poche, ma chiarissime parole, a un thread che elencava i punti salienti delpolitico elettorale diche annovera, tra gli altri, punti che prevedono la “difesa della famiglia tradizionale e lotta all’ideologia di gender”, la “difesa della nostra sovranità nazionale” con l’immancabile ...

neXtquotidiano : #Elodie e la paura per il programma di Giorgia #Meloni - Scrittomisto : Elodie scatenata contro Giorgia Meloni, FdI: “Il suo programma mi fa paura” - Affaritaliani : Elodie scatenata contro Giorgia Meloni, FdI: “Il suo programma mi fa paura” - MariaPalamini : RT @adrianobusolin: #elodie fa cagare - gayit : Fratelli d'Italia, il programma di governo: 'Difesa della famiglia naturale e lotta al gender'. Elodie, 'Mi fa paur… -

si scaglia contro Giorgia Meloni e il suo programma elettorale. "A me sinceramente fa", poche parole ma un concetto molto forte, che ha fatto subito il giro del web. L'artista romana, ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ancheattacca di nuovo Giorgia Meloni: "Il suo programma elettorale Mi faLa cantante romana che già in passato aveva contestato la leader di FdI, fa un tweet con i punti salienti del manifesto dell'aspirante premier ...La chiusura di questo banner mediante la selezione dell’apposito comando, la X in alto a destra, comporta il permanere delle impostazioni di default, senza pregiudicare la continuazione della navigazi ...