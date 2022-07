Massimo05888247 : RT @foisluca84: Cybersecurity, bucata l'Agenzia delle entrate. Furto di dati, chiesto il riscatto. Gli hacker: - SpalCool : RT @EsteriLega: I mille miliardi che vuole Draghi, eccoli. Cybersecurity, bucata l'Agenzia delle entrate. Furto di dati, chiesto il riscat… - gnaafamos : RT @foisluca84: Cybersecurity, bucata l'Agenzia delle entrate. Furto di dati, chiesto il riscatto. Gli hacker: - Emrys77 : RT @EsteriLega: I mille miliardi che vuole Draghi, eccoli. Cybersecurity, bucata l'Agenzia delle entrate. Furto di dati, chiesto il riscat… - mzeloni : RT @EsteriLega: I mille miliardi che vuole Draghi, eccoli. Cybersecurity, bucata l'Agenzia delle entrate. Furto di dati, chiesto il riscat… -

Pierguido Iezzi , CEO della piattaforma diSwascan , al Corriere spiega che vantano " oltre 200 attacchi messi a segno tra aprile e giugno ". (agg. di Silvana Palazzo) Vaiolo delle ...LockBit ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware 78 giga byte di dati dalla Agenzia delle entrate, intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento del riscatto ...La replica dell’Agenzia delle Entrate. Attualmente sono in corso accertamenti da parte della Polizia Postale e dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate E’ stato Pierguido Iezzi, ceo di Swascan, polo del ...Chiesto intervento della Sogei. Indagini sono in corso da parte della Polizia Postale e dei tecnici informatici dell'Agenzia delle Entrate per accertare se l'Agenzia sia stata vittima di un… Leggi ...