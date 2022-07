Cremonese, Ciofani: «Bellissimo tornare in Serie A. Sogno di giocare fino a 40 anni» (Di lunedì 25 luglio 2022) Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo ritorno in Serie A Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo ritorno in Serie A. Le sue dichiarazioni: Serie A – «tornare a giocare in massima Serie era un mio obiettivo. Dopo tre anni dall’ultima volta con il Frosinone eccomi di nuovo qua. Sarà una stagione difficile, ma noi dovremo aver chiaro l’obiettivo». ALVINI – «E’ molto preparato. Daremo battaglia in tutti i campi consapevoli dei nostri limiti». OBIETTIVI – «Vorrei arrivare a giocare fino a 40. Quagliarella e Ibra sono la dimostrazione che è possibile». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Daniel, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo ritorno inA Daniel, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo ritorno inA. Le sue dichiarazioni:A – «in massimaera un mio obiettivo. Dopo tredall’ultima volta con il Frosinone eccomi di nuovo qua. Sarà una stagione difficile, ma noi dovremo aver chiaro l’obiettivo». ALVINI – «E’ molto preparato. Daremo battaglia in tutti i campi consapevoli dei nostri limiti». OBIETTIVI – «Vorrei arrivare aa 40. Quagliarella e Ibra sono la dimostrazione che è possibile». L'articolo proviene da ...

