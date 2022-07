Chi sono i figli di Mike Bongiorno: Nicolò, Leonardo e Michele Pietro Filippo (Di lunedì 25 luglio 2022) Mike Bongiorno, all’anagrafe Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, nasce il 26 maggio 1924 a New York. E’ considerato il fondatore della televisione italiana insieme a Corrado e Raimondo Vianello. Mike Bongiorno, oltre che a grande showman, è stato un grande marito e padre dei suoi tre figli Il conduttore è morto a 85 anni l’ 8 settembre del 2009, colto da infarto a Monte Carlo. Purtroppo dopo la sua morte avvengono spiacevoli episodi tra cui il trafugamento della bara e del corpo del re dei quiz dal cimitero di Dagnente e la sottrazione del testamento. Chi sono i figli di Mike Bongiorno Mike Bongiorno, oltre che a grande showman, è stato un grande marito e padre dei suoi tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 luglio 2022), all’anagrafe Michael Nicholas Salvatore, nasce il 26 maggio 1924 a New York. E’ considerato il fondatore della televisione italiana insieme a Corrado e Raimondo Vianello., oltre che a grande showman, è stato un grande marito e padre dei suoi treIl conduttore è morto a 85 anni l’ 8 settembre del 2009, colto da infarto a Monte Carlo. Purtroppo dopo la sua morte avvengono spiacevoli episodi tra cui il trafugamento della bara e del corpo del re dei quiz dal cimitero di Dagnente e la sottrazione del testamento. Chidi, oltre che a grande showman, è stato un grande marito e padre dei suoi tre ...

borghi_claudio : Sono sul disperatello... ah, chi dice di non votare aiuta questo brillante piano. DESISTENZA! DESISTENZA! DESISTEN… - marattin : Procede bene la riforma delle rateizzazioni voluta da @ItaliaViva (si può ora rateizzare su 72 mesi ogni cartella f… - LauraGaravini : Anche Italiani nel mondo profondamente danneggiati da caduta del governo #Draghi. Crollo di credibilità e danni all… - CordaniTeresa : RT @matteoc1951: @PetrisDe Per noi va bene,noi non abbiamo bisogno dell'agenda Draghi,abbiamo i nostri 9 punti e li porteremo avanti con ch… - salvosalinsa : RT @elio_vito: Orban oggi ha detto che non vuole 'la mescolanza' delle razze causata dall'immigrazione, da qui alla tragedia della purezza… -