Che stoccata di Nagelsmann alla Juventus: "Me l'ha detto de Ligt"

Dopo 3 stagioni in maglia bianconera, Matthjis de Ligt si è trasferito negli scorsi giorni al Bayern Monaco. In un colloquio con il suo nuovo allenatore Julian Nagelsmann, il centrale olandese si è lasciato scappare una confessione particolarmente scomoda nei confronti della Juventus. Lo sfogo è stato poi riportato dallo stesso tecnico dei bavaresi nel corso della sua ultima conferenza stampa dopo l'amichevole persa contro il Manchester City : "Gli ho parlato dopo l'allenamento e ha detto che l'allenamento è stato il più duro degli ultimi quattro anni. Allo stesso tempo, è stato duro, ma non così duro. Ho sentito che in Italia poi non è facile tenersi in forma. Dobbiamo lavorare duramente con lui". Una chiarissima frecciatina nei confronti della Juve.

