Amici | un ex protagonista del talent si è laureato con 110 e lode!

Un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Ad annunciare a mezzo social il traguardo raggiunto è stato Valerio Scanu, che alcuni mesi fa rivelò di essersi iscritto alla facoltà di legge con l'intento di diventare presto un avvocato. Valerio si è appassionato al diritto dopo una questione giudiziaria che lo ha coinvolto in prima persona. Il ragazzo fu infatti denunciato per diffamazione. La vicenda, che si concluse con l'archiviazione, ha permesso a Valerio ad avvicinarsi al mondo del diritto tanto da decidere, nel 2018, di iniziare l'Università. Oggi Scanu ha così potuto indossare la così tanto desiderata corona d'alloro tra la gioia e la commozione di Amici e parenti. Sui social il cantante ha postato una sua foto e la dedica della sua tesi di laurea: A babbo e mamma, alla ...

