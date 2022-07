Alicia Vikander confessa: "La fama mi ha reso infelice. Ero sola" (Di lunedì 25 luglio 2022) Alicia Vikander ha rivelato che la fama non è stata proprio una fortuna per lei, l'attrice di Tomb Raider si confessa e svela cosa ha provato negli ultimi anni. Non sempre è tutto oro quello che luccica: Alicia Vikander ha confessato che la sua vita da attrice non è stata felice, soprattutto all'inizio del suo grande successo, quando la fama ha invaso la sua vita rendendola sola. Ecco cosa ha svelato la star. Negli ultimi anni, la carriera di Alicia Vikander ha avuto un'ascesa non indifferente nel mondo di Hollywood: protagonista del franchise Tomb Raider, di film come Operazione UNCLE e Ex Machina, è diventata famosa in poco tempo. La star, però, confessa al Sunday Times che la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022)ha rivelato che lanon è stata proprio una fortuna per lei, l'attrice di Tomb Raider sie svela cosa ha provato negli ultimi anni. Non sempre è tutto oro quello che luccica:hato che la sua vita da attrice non è stata felice, soprattutto all'inizio del suo grande successo, quando laha invaso la sua vita rendendola. Ecco cosa ha svelato la star. Negli ultimi anni, la carriera diha avuto un'ascesa non indifferente nel mondo di Hollywood: protagonista del franchise Tomb Raider, di film come Operazione UNCLE e Ex Machina, è diventata famosa in poco tempo. La star, però,al Sunday Times che la ...

