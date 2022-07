Ultimo punto per l'”inferno” biancorosso di San Rafael (Di domenica 24 luglio 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 23/07/2022 alle 20:27 est L’Atlético mette fine alla parte più difficile della preseason in attesa dell’arrivo di Nahuel Molina Riposo fino a martedì e mercoledì prossimi, prima amichevole dell’estate contro il Numancia L’Atlético de Madrid ha chiuso oggi la sua permanenza a Los Ángeles de San Rafael dopo due settimane dedicate alla preparazione fisica dei calciatori di Simeone. Sollievo e tranquillità per i rojiblancos, che per due settimane e oltre 24 sessioni hanno preparato la stagione. I ‘colchoneros’ faranno festa fino a martedì prossimo, un giorno prima di giocare contro il Numancia nella prima amichevole dell’estate. Presta attenzione a Molina Con l’incognita, ancora, del lato destro, il martedì stesso ... Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 23/07/2022 alle 20:27 est L’Atlético mette fine alla parte più difficile della preseason in attesa dell’arrivo di Nahuel Molina Riposo fino a martedì e mercoledì prossimi, prima amichevole dell’estate contro il Numancia L’Atlético de Madrid ha chiuso oggi la sua permanenza a Los Ángeles de Sandopo due settimane dedicate alla preparazione fisica dei calciatori di Simeone. Sollievo e tranquillità per i rojiblancos, che per due settimane e oltre 24 sessioni hanno preparato la stagione. I ‘colchoneros’ faranno festa fino a martedì prossimo, un giorno prima di giocare contro il Numancia nella prima amichevole dell’estate. Presta attenzione a Molina Con l’incognita, ancora, del lato destro, il martedì stesso ...

