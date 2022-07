Ultime Notizie – F1 Gp Francia 2022 | Leclerc davanti a Verstappen e Hamilton

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 24 luglio 2022) La Ferrari di Charles, partendo dalla pole, mantiene la prima posizione, dopo la partenza del Gp didi F1. La rossa del monegasco ha tenuto dietro senza troppe difficoltà la Red Bull di Maxe la Mercedes di Lewis. Subito dietro l'altra Red Bull di Sergio Perez e la seconda Mercedes di George Russell, poi l'Alpine di Fernando Alonso. La Ferrari di Sainz, partita dal fondo della griglia per aver cambiato l'intera Power Unit, intanto è risalita in 15esima posizione.