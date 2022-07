Tutto Chiede Salvezza: da ottobre su Netflix (Di domenica 24 luglio 2022) Tutto Chiede Salvezza è la serie in 7 episodi tratta liberamente dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Come annunciato da Netflix, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal prossimo ottobre 2022. La serie è stata presentata nella splendida cornice del Giffoni Film Festival. Presenti all’evento il regista Francesco Bruni, l’autore e scrittore Daniele Mencarelli e il protagonista Federico Cesari. La nuova serie tv Netflix si focalizza intorno a particolarissime tematiche come il disagio mentale, il significato di normalità, l’importanza delle relazioni e dell’amicizia. Tutto è raccontato con una narrazione ricca di umorismo e speranza, che insieme rappresentano il filo rosso di tutti gli ... Leggi su velvetmag (Di domenica 24 luglio 2022)è la serie in 7 episodi tratta liberamente dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Come annunciato da, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal prossimo2022. La serie è stata presentata nella splendida cornice del Giffoni Film Festival. Presenti all’evento il regista Francesco Bruni, l’autore e scrittore Daniele Mencarelli e il protagonista Federico Cesari. La nuova serie tvsi focalizza intorno a particolarissime tematiche come il disagio mentale, il significato di normalità, l’importanza delle relazioni e dell’amicizia.è raccontato con una narrazione ricca di umorismo e speranza, che insieme rappresentano il filo rosso di tutti gli ...

