Torino, Ricci: “Sono carico ed ambizioso, adesso bisogna fare uno step in più” (Di domenica 24 luglio 2022) Il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club granata, si è detto pronto ad iniziare la nuova stagione: “Sono molto felice, carico ed ambizioso. Mi sento molto bene fisicamente e soprattutto mentalmente. Mi trovo in uno splendido gruppo con delle meravigliose persone. Penso sia molto positivo e che possa far bene alla mente, che è il motore principale per noi. Juric? Non siamo di molte parole. Mi ha detto cosa devo migliorare e mi ha corretto su alcune cose di campo”. Il classe 2001 è cresciuto nell’ultima stagione, ma è consapevole di dover fare ancora passi in avanti: “C’è un bel clima all’interno del gruppo, cosa che poi viene riportata in campo. Ringrazio il mister e la società per la fiducia che mi hanno dato. ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Il centrocampista del, Samuele, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club granata, si è detto pronto ad iniziare la nuova stagione: “molto felice,ed. Mi sento molto bene fisicamente e soprattutto mentalmente. Mi trovo in uno splendido gruppo con delle meravigliose persone. Penso sia molto positivo e che possa far bene alla mente, che è il motore principale per noi. Juric? Non siamo di molte parole. Mi ha detto cosa devo migliorare e mi ha corretto su alcune cose di campo”. Il classe 2001 è cresciuto nell’ultima stagione, ma è consapevole di doverancora passi in avanti: “C’è un bel clima all’interno del gruppo, cosa che poi viene riportata in campo. Ringrazio il mister e la società per la fiducia che mi hanno dato. ...

sportface2016 : #SerieA | #Torino, #Ricci: 'Sono carico ed ambizioso, adesso bisogna fare uno step in più' - Luxgraph : Ricci: 'Più gol e assist per il Toro, me lo ha chiesto Juric' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Torino: Ricci, puntiamo a un bel campionato Il centrocampista: 'voglio provare a segnare più gol' - salvo__alferi : ?? #Torino, #Ricci: 'Sento la fiducia di #Juric. Punto a fare più gol e assist' ?? - FcInterNewsit : Torino, parola a Ricci: 'Puntiamo a fare un bel campionato' -