Tempesta d'amore, puntate tedesche: Erik licenziato, Josie si ubriaca (Di domenica 24 luglio 2022) Nelle puntate di Tempesta d'amore, che verranno trasmesse in Germania a fine agosto, le acque si smuoveranno un bel po'. Ci sarà l'inaspettato licenziamento di uno dei personaggi di maggiore spicco della soap. Max e Vanessa prepareranno il loro imminente matrimonio e coinvolgeranno Carolin e Michael. Sarà proprio in questa circostanza che il medico prenderà una decisione epocale! Josie verrà invitata ad una degustazione da Paul, ma la ragazza finirà per perdere il controllo della situazione esagerando con il vino. Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore, Michael accetta di fare da testimone a Max Ferveranno i preparativi per le nozze di Max e Vanessa. Dopo i mille ostacoli affrontati, la coppia sarà pronta a compiere il passo successivo, portando la relazione su un ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 24 luglio 2022) Nelledid', che verranno trasmesse in Germania a fine agosto, le acque si smuoveranno un bel po'. Ci sarà l'inaspettato licenziamento di uno dei personaggi di maggiore spicco della soap. Max e Vanessa prepareranno il loro imminente matrimonio e coinvolgeranno Carolin e Michael. Sarà proprio in questa circostanza che il medico prenderà una decisione epocale!verrà invitata ad una degustazione da Paul, ma la ragazza finirà per perdere il controllo della situazione esagerando con il vino. Anticipazionid', Michael accetta di fare da testimone a Max Ferveranno i preparativi per le nozze di Max e Vanessa. Dopo i mille ostacoli affrontati, la coppia sarà pronta a compiere il passo successivo, portando la relazione su un ...

