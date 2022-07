Stano: 'Volevo l'oro, Tokyo non è stato un caso'. E poi la dedica alla Palmisano... (Di domenica 24 luglio 2022) Stano parla ai microfoni Rai dopo l'oro conquistato ai Mondiali di Eugene nella 35 km. La sua voce è rotta dall'emozione: "Ci tenevo a vincere, a dimostrare che Tokyo non è stato un caso e che potevo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 luglio 2022)parla ai microfoni Rai dopo l'oro conquiai Mondiali di Eugene nella 35 km. La sua voce è rotta dall'emozione: "Ci tenevo a vincere, a dimostrare chenon èune che potevo ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali, Stano: 'Volevo l'oro, Tokyo non è stato un caso' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali, Stano: 'Volevo l'oro, Tokyo non è stato un caso' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Mondiali, Stano: 'Volevo l'oro, Tokyo non è stato un caso' - napolimagazine : Atletica, Mondiali, Stano: 'Volevo l'oro, Tokyo non è stato un caso' - apetrazzuolo : Atletica, Mondiali, Stano: 'Volevo l'oro, Tokyo non è stato un caso' -