Sky – Napoli punta Raspadori del Sassuolo (Di domenica 24 luglio 2022) Il Napoli punta il colpo di calciomercato con Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo in grado di giocare in più ruoli in avanti. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, il Napoli ha lanciato l’assalto al giocatore neroverde che ha ancora due anni di contratto, ma gradirebbe il trasferimento in azzurro. Il Sassuolo ha appena ceduto Scamacca al West Ham per 42 milioni di euro e non vorrebbe lasciare partire facilmente Raspadori. Calciomercato: Raspadori al Napoli, le cifre “La cifra per portare via il giocatore dal Sassuolo si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli sarebbe comunque disposto a offrire e spendere per assicurarsi l’attaccante. Lo stesso ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Ilil colpo di calciomercato con Giacomo, attaccante delin grado di giocare in più ruoli in avanti. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, ilha lanciato l’assalto al giocatore neroverde che ha ancora due anni di contratto, ma gradirebbe il trasferimento in azzurro. Ilha appena ceduto Scamacca al West Ham per 42 milioni di euro e non vorrebbe lasciare partire facilmente. Calciomercato:al, le cifre “La cifra per portare via il giocatore dalsi dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che ilsarebbe comunque disposto a offrire e spendere per assicurarsi l’attaccante. Lo stesso ...

