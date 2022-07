(Di domenica 24 luglio 2022) Terribile incidente questa notte sulla Migliara 47, tra Borgo San Donato e Pontinia. Un autocarro, dopo aver sbandato per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada, andando arsiun. Il tremendo incidente è avvenuto intorno alle 3:00, al confine con il Comune di. A bordo delsi trovavano due uomini. Il conducente, undi, ha perso illlo del mezzo, che è andato a sbattere violentementeun. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Latina. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i due occupanti del furgone dalle lamiere del veicolo. Purtroppo per il ...

CorriereCitta : Si schianta contro un albero con l’autocarro: morto un 44enne di Sabaudia, grave l’amico - AUTOilmensile : Clamoroso, la nave si schianta contro la banchina! - Video - VoceDelTrentino : Si schianta contro il guard rail e finisce al santa Chiara - - gael99 : Ha un maalore alla guida e si schianta contro la sbarra: 61enne grave al San Gerardo - Nazione_Pistoia : Si schianta con lo scooter contro lo spartitraffico -

quotidianodipuglia.it

... un giovane di 20 anni, Giovanni Perrone, grande sportivo con la passione per l' atletica , originario di Santeramo , avrebbe perso il controllo della sua moto andando a schiantarsiun muretto.Brutto incidente nella tarda serata di ieri a Marzano nei pressi di Torriglia. Un ragazzo era alla guida della propria moto, quando ha perso il controllo del mezzo, schiantandosiun altro mezzo. Sul posto è intervenuta la Croce di Torriglia che per passare, aiutata dalla polizia locale e dai carabinieri, si è fatta spazio tra la folla, essendoci in corso la Notte Bianca ... Perde il controllo della moto e si schianta contro un muretto: muore a 20 anni Terribile incidente questa notte sulla Migliara 47, tra Borgo San Donato e Pontinia. Un autocarro, dopo aver sbandato per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada, andando a schiant ...Ancora un drammatico incidente lungo le strade di Puglia: un giovane di 20 anni, Giovanni Perrone, grande sportivo con la passione per l’atletica, originario di Santeramo, avrebbe perso ...